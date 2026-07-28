Auf der Autobahn A2 Richtung Chiasso brennt ein Fahrzeug. Die Strasse wurde gesperrt.

Vor dem Gotthard auf der A2 brennt ein Fahrzeug

Vor dem Gotthard auf der A2 brennt ein Fahrzeug

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft A2 Richtung Chiasso gesperrt wegen brennendem Fahrzeug bei Tunnel Pardorea

Leservideo zeigt dichten Rauch auf der Autobahn

Feuerwehr vor Ort, Sperrung seit kurz nach 20 Uhr

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 20 Uhr meldete der Touring Club Schweiz (TCS), dass die A2 Richtung Chiasso zwischen dem Tunnel Pardorea und Tunnel Piumogna gesperrt ist. Grund dafür ist ein brennendes Fahrzeug.

Ein Video, das die Beifahrerin eines Lesers aufgenommen hat, zeigt den dichten Rauch auf der Autobahn. Die Feuerwehr ist vor Ort. Gegen 22 Uhr liegen noch keine Meldungen einer Entsperrung vor.

+++Update folgt+++