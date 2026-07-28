Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- A2 Richtung Chiasso gesperrt wegen brennendem Fahrzeug bei Tunnel Pardorea
- Leservideo zeigt dichten Rauch auf der Autobahn
- Feuerwehr vor Ort, Sperrung seit kurz nach 20 Uhr
Angela RosserJournalistin News
Kurz nach 20 Uhr meldete der Touring Club Schweiz (TCS), dass die A2 Richtung Chiasso zwischen dem Tunnel Pardorea und Tunnel Piumogna gesperrt ist. Grund dafür ist ein brennendes Fahrzeug.
Ein Video, das die Beifahrerin eines Lesers aufgenommen hat, zeigt den dichten Rauch auf der Autobahn. Die Feuerwehr ist vor Ort. Gegen 22 Uhr liegen noch keine Meldungen einer Entsperrung vor.
+++Update folgt+++