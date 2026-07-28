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Leser filmt Brand auf der A2 vor dem Gotthard
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Feuerwehr im Einsatz:Leser filmt Brand auf der A2 vor dem Gotthard

Strasse gesperrt
Vor dem Gotthard auf der A2 brennt ein Fahrzeug

Auf der Autobahn A2 Richtung Chiasso brennt ein Fahrzeug. Die Strasse wurde gesperrt.
Publiziert: 20:51 Uhr
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Vor dem Gotthard-Südportal brennt ein Auto.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • A2 Richtung Chiasso gesperrt wegen brennendem Fahrzeug bei Tunnel Pardorea
  • Leservideo zeigt dichten Rauch auf der Autobahn
  • Feuerwehr vor Ort, Sperrung seit kurz nach 20 Uhr
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Angela RosserJournalistin News

Kurz nach 20 Uhr meldete der Touring Club Schweiz (TCS), dass die A2 Richtung Chiasso zwischen dem Tunnel Pardorea und Tunnel Piumogna gesperrt ist. Grund dafür ist ein brennendes Fahrzeug.

Ein Video, das die Beifahrerin eines Lesers aufgenommen hat, zeigt den dichten Rauch auf der Autobahn. Die Feuerwehr ist vor Ort. Gegen 22 Uhr liegen noch keine Meldungen einer Entsperrung vor. 

+++Update folgt+++

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