In der Nacht auf Dienstag ist in einem Lokal in St-Maurice im Wallis ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde vollständig zerstört. Unter Verdacht, an dem Brand beteiligt gewesen zu sein, stehen zwei Teenager.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach drei Uhr am Dienstagmorgen wurde die Kantonspolizei Wallis über «starke Rauch- und Flammenentwicklung» in einem Lokal an der Rue Vers Saint-Amé in St-Maurice informiert. Am frühen Morgen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht worden, schreibt die Polizei.

Personen kamen keine zu Schaden, das Gebäude wurde aber vollständig zerstört, heisst es in der Mitteilung weiter. Kurz nach dem Vorfall wurden zwei minderjährige Schweizer im Alter von 14 und 16 Jahren von der Stadtpolizei Monthey angehalten, als sie in Lavey mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Die beiden werden verdächtigt, an dem Brand beteiligt gewesen zu sein.

Das Jugendgericht hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei weist in ihrem Schreiben darauf hin, dass in diesem Verfahrensstadium die Unschuldsvermutung gilt.