Töfflenker übersieht Stauende auf A1 – schwer verletzt

Am Samstag staut es sich wegen Verkehrsüberlastung auf der A1 von St. Gallen in Richtung Zürich. Am Nachmittag kam es dabei zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Töfflenker übersah das Stauende und wurde bei einer Auffahrkollision schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der Autobahn A1 von St. Gallen in Richtung Zürich kam es am Samstag zwischen Wallisellen und Zürich Ost über mehrere Stunden zu Stau und Verkehrsüberlastung, wie der TCS vermeldet. Kurz nach 15 Uhr ereignete sich infolgedessen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Töfflenker aus Richtung St. Gallen übersah das Stauende und fuhr in das Fahrzeug vor ihm, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt.

Der Töfflenker wurde bei der Auffahrkollision mit dem Fahrzeug samt Pferdeanhänger schwer verletzt und ins Spital gebracht, heisst es von der Polizei weiter. Die Unfallaufnahme sei derzeit am Laufen, wodurch es weiterhin zu Stau auf der Strecke komme.