Ein bewaffneter 38-Jähriger löste am Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz in Wilen bei Wil TG aus. Eine Spezialeinheit nahm ihn nach Stunden fest. Verletzte gab es keine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 38-jähriger Mann in Wilen bei Wil nach häuslicher Gewalt festgenommen

Spezialeinheit griff ein wegen bewaffneter Gefahr für den Mann selbst

Einsatz endete um 10 Uhr ohne Verletzte oder Eskalation

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochmorgen ging bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei Thurgau eine Meldung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ein. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte in Wilen bei Wil hatte sich ein 38-jähriger Mann bewaffnet in ein Zimmer zurückgezogen.

Weil er im Besitz von Waffen war und Gefahr bestand, dass er sich etwas antun könnte, intervenierte die Spezialeinheit der Kantonspolizei Thurgau und nahm den Mann kurz nach 10 Uhr fest. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, heisst es in einer Mitteilung. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.