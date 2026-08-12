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Spektakuläre Aufnahmen
Leser filmt die Sonnenfinsternis

Am Mittwochabend schob sich der Mond vor die Sonne und verdeckte sie um bis zu 90 Prozent. Ein Blick-Leser hat den Moment gefilmt.
Publiziert: 21:07 Uhr
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