DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Leser filmt die Sonnenfinsternis
Spektakuläre Aufnahmen
Leser filmt die Sonnenfinsternis
Am Mittwochabend schob sich der Mond vor die Sonne und verdeckte sie um bis zu 90 Prozent. Ein Blick-Leser hat den Moment gefilmt.
Publiziert: 21:07 Uhr
Teilen
Kommentieren
Mehr zur Sonnenfinsternis 2026
0:58
Mikhail (11) ist begeistert
«Ich fand die Sonnenfinsternis richtig krass»
0:58
Spektakuläre Aufnahmen
Leser filmt die Sonnenfinsternis
1:18
Keine Brille mehr ergattert?
So bastelst du eine Sonnenfinsternis-Lochkamera
1:23
Am Tag vor Sonnenfinsternis
Berner Shop wegen Schutzbrillen überrannt
1:18
Spektakel am 12. August
Das passiert bei einer totalen Sonnenfinsternis
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen