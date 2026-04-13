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Sozialpädagoge Lu Decurtins zu Kita-Übergriffen
«Wir müssen über die Schutzkonzepte gehen»

Tobias F. soll in Kitas in Winterthur und Bern mindestens 15 Kinder missbraucht haben. Trotz Warnungen hat das System versagt. Im «Durchblick» sprechen wir mit Sozialpädagoge Lu Decurtins darüber, wie Eltern Gefahren erkennen und ihre Kinder besser schützen können.
Publiziert: 16:42 Uhr
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Aktualisiert: 16:49 Uhr
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Sina AlbisettiProduction Lead Video, Journalistin


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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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