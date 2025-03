Wetter entscheidet, ob du Himmelsspektakel sehen kannst

1/2 Wird es heute zu einem Himmelsspektakel kommen? Vor dem Mittag ereignet sich in der Schweiz eine partielle Sonnenfinsternis. Foto: imago/opokupix

Nächste totale Sonnenfinsternis in der Schweiz am 3. September 2081

Am Himmel gibt es am Samstag ein besonderes Schauspiel zu bestaunen: Eine partielle Sonnenfinsternis. Um etwa 11.20 Uhr beginnt der Mond, sich vor die Sonne zu schieben. Kann man die Sonnenfinsternis in der Schweiz sehen? Und wie oft kommt es zu einem solchen Ereignis? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Um welche Zeit findet die Sonnenfinsternis statt?

Die Sonnenfinsternis beginnt im Westen der Schweiz etwas früher als im Osten. Während ein Teil der Sonnenscheibe in Genf bereits ab 11.14 Uhr vom Neumond bedeckt wird, beginnt die Sonnenfinsternis in Chur erst um 11.22 Uhr. In Bern wird die Sonne ab 11.17 Uhr bedeckt sein, in Basel ab 11.18 Uhr und in Zürich ab 11.20 Uhr.

Schon ein paar Minuten nach diesem ersten Kontakt mit der Mondscheibe wird es aussehen, als hätte jemand oben rechts in die Sonne gebissen. Die maximale Verdunkelung wird je nach Standort zwischen 12.02 Uhr und 12.07 Uhr erreicht. Dann ist etwa ein Sechstel der Sonne bedeckt.

Danach zieht sich der Mond wieder nach oben aus der Sonnenscheibe zurück. Ungefähr 90 Minuten nach dem Start ist die partielle Sonnenfinsternis vorbei.

Spielt das Wetter mit?

Ist die Sonne von Wolken bedeckt, bleibt auch der Anblick der partiellen Sonnenfinsternis verwehrt. Den Prognosen zufolge dürfte es daher in weiten Teilen der Schweiz schwierig werden, die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis genau?

Eine Sonnenfinsternis kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne verdeckt.

Zwar zieht der Mond jeden Monat bei Neumond zwischen der Sonne und der Erde hindurch. Allerdings sind Erde, Mond und Sonne dabei meist nicht genau auf einer Linie - die Sonne scheint also in der Regel über oder unter dem Mond zur Erde durch. Das liegt daran, dass die Mondbahn zur Erdbahn um fünf Grad geneigt ist. Bei seinem Umlauf um die Erde kreuzt der Mond die Erdbahnebene an zwei Punkten, den sogenannten Knoten. Nur wenn ein solcher Knotendurchgang in die Zeit des Neumondes fällt, sind die Voraussetzungen für eine Sonnenfinsternis gegeben.

Warum ist die aktuelle Sonnenfinsternis nur partiell?

Die Sonnenfinsternis am Samstag ist nur partiell, weil Sonne, Mond und Erde nicht in einer perfekten Linie zueinander stehen. Konkret verdeckt der Mond die Sonne nur teilweise - zu sehen ist.

Wie häufig ist eine solche Sonnenfinsternis?

Etwa zwei bis fünf partielle oder totale Sonnenfinsternisse gibt es weltweit jedes Jahr. Nach Samstag findet bei uns am 12. August 2026 die nächste partielle Sonnenfinsternis statt.

Dass die Sonne komplett verdeckt wird, ist deutlich seltener. Nur alle ein bis zwei Jahre kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis. Dies ist dann auch immer nur von einem kleinen Stück der Erde aus sichtbar. Im Durchschnitt kann man von einem bestimmten Ort der Erde aus nur etwa alle 375 Jahre eine totale Sonnenfinsternis erleben. In der Schweiz ist dies das nächste Mal am 3. September 2081 der Fall.

Nein, häufiger werden solche Phänomene nicht. Allerdings gibt es einen Zusammenhang zwischen Mond- und Sonnenfinsternissen: Zwei Wochen vor oder nach einer Sonnenfinsternis kommt es immer auch zu einer Mondfinsternis.