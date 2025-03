Am Samstag lohnt sich ein Blick in den Mittagshimmel – aber Vorsicht

Am Samstag lohnt sich ein Blick in den Mittagshimmel – aber Vorsicht

1/4 Der Mond schiebt sich am Samstag von oben rechts in die Sonne. (Archivbild) Foto: Keystone

Darum gehts Partielle Sonnenfinsternis am Samstag sichtbar

Experten warnen vor ungeschütztem Blick in die Sonne

Maximale Verdunkelung zwischen 12.02 und 12.07 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Am Himmel gibt es am Samstag ein besonderes Schauspiel zu bestaunen: Eine partielle Sonnenfinsternis. Um etwa 11.20 Uhr beginnt der Mond, sich vor die Sonne zu schieben. Ganz verdecken wird er die Sonne allerdings nicht.

Die Sonnenfinsternis beginnt dabei im Westen der Schweiz etwas früher als im Osten. Während ein Teil der Sonnenscheibe in Genf bereits ab 11.14 Uhr vom Neumond bedeckt wird, beginnt die Sonnenfinsternis in Chur erst um 11.22 Uhr. In Bern wird die Sonne ab 11.17 Uhr bedeckt sein, in Basel ab 11.18 Uhr und in Zürich ab 11.20 Uhr.

Etwa ein Sechstel verdeckt

Schon ein paar Minuten nach diesem ersten Kontakt mit der Mondscheibe wird es aussehen, als hätte jemand oben rechts in die Sonne gebissen. Die maximale Verdunkelung wird je nach Standort zwischen 12.02 Uhr und 12.07 Uhr erreicht. Dann ist etwa ein Sechstel der Sonne bedeckt.

Danach zieht sich der Mond wieder nach oben aus der Sonnenscheibe zurück. Ungefähr 90 Minuten nach dem Start ist die partielle Sonnenfinsternis vorbei.

Experten warnen

Astronominnen und Astronomen mahnen dabei zur Vorsicht: Wer das Himmelsspektakel beobachten wolle, dürfe niemals direkt und ungeschützt in die Sonne sehen, schreibt die Schweizerische Astronomische Gesellschaft SAG in einer Informationsbroschüre zur Sonnenfinsternis. Die Sonne sei am Tag einer Sonnenfinsternis aber nicht gefährlicher als sonst, wenn sie von einem wolkenlosen Himmel scheine.

Einfache Fototipps für Sonnen- und Mondfinsternis Am Samstag ereignet sich eine partielle Sonnenfinsternis über der Schweiz. Nach 11 Uhr beginnt der Mond, die Sonne teilweise zu verdecken. Die maximale Verdunkelung wird gegen Mittag erreicht. Doch wie fotografiere ich den Sternenhimmel? Die USA wollen wieder eine Mondmission starten. Sie verzögert sich jedoch. (Archivbild) Am Samstag ereignet sich eine partielle Sonnenfinsternis über der Schweiz. Nach 11 Uhr beginnt der Mond, die Sonne teilweise zu verdecken. Die maximale Verdunkelung wird gegen Mittag erreicht. Doch wie fotografiere ich den Sternenhimmel? Zum Artikel Mehr

Weltweit gibt es etwa zwei bis fünf Sonnenfinsternisse pro Jahr. Diese sind allerdings jeweils nur von einem kleinen Teil der Welt aus sichtbar.

0:44 Spektakuläres Himmelsspektakel: Totale Sonnenfinsternis über Texas

Bis man von der Schweiz aus das nächste Mal eine totale Sonnenfinsternis beobachten kann, muss man sich noch lange gedulden: Die nächste finde am 3. September 2081 statt.