Der Blick in den Himmel wird 2025 zur Pflicht! Das neue Jahr bringt eine Flut an astronomischen Highlights, die nicht nur Hobbyastronomen begeistern werden. Von leuchtenden Kometen und spektakulären Finsternissen bis hin zu einer Parade aller Planeten – der Kosmos zieht alle Register. Wer sich also gerne von Sternen verzaubern lässt, sollte die Kalender bereithalten, denn dieses Jahr wird himmlisch!

1 Komet im Januar

Komet auf Crashkurs mit der Sonne? Gleich im Januar wirds spannend: Der Komet C 2024 G3 dürfte sich zeigen – wenn er durchhält und durch die Hitze der Sonne nicht vorher verdampft, denn Kometen sind frostige Diven aus Eis und Staub, Hitze kann sie schrumpfen lassen. Mit etwas Glück wird er am 13. Januar am Nachthimmel zu sehen sein. Aber keine Sorge, falls das Wetter nicht mitspielt: Ende des Jahres gibt es noch drei weitere Himmelsbesucher für Teleskopbesitzer.

2 Planeten-Party im Februar

Einen Gesamtblick auf unsere Planeten des Sonnensystems erhalten Himmelsbeobachter am 28. Februar. Dann nämlich werden alle sieben gleichzeitig am Nachthimmel sichtbar sein – falls du dich nun fragst, welcher der achte Planet ist: Du stehst darauf.

3 Erste Mondfinsternis im März

Am 14. März gibt es eine totale Mondfinsternis. Der Mond geht aber zu Beginn der Finsternis bereits unter, das heisst, wir können sie nur teilweise beobachten. Bessere Chancen haben wir im September, beim zweiten derartigen Ereignis.

4 Sonnenfinsternis im März

Sonnenfinsternis-Alarm im März! Ein Hauch von Dunkelheit erwartet die Schweiz am 29. März, denn der Mond wird die Sonne bedecken. Aber Achtung: Brille mit Spezialfolie nicht vergessen, sonst wird’s brenzlig für die Augen.

5 Zweite Mondfinsternis im September

Bessere Chancen als im März gibts am 7. September – denn da startet die Show bereits ab etwa 19.30 Uhr Ortszeit und sollte darum auch gut zu beobachten sein.

6 Mega-Mond im November

Ein Mal im Jahr, 2025 am 5. November, wird der Vollmond so richtig dick und prangt grösser als sonst am Himmel. Zu diesem Zeitpunkt ist unser Erdtrabant besonders nahe, und gleichzeitig ist Vollmond.

Du siehst: Der Blick in den Himmel lohnt sich in den nächsten Monaten ganz besonders und für irdische Weltraumfans wird 2025 galaktisch gut!