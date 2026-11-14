Daniel Grieder wollte mit Hugo Boss als Kern eine internationale Modeplattform aufbauen. Doch die neuen Mehrheitsaktionäre legten die weit gediehenen Pläne überraschend auf Eis. Dazu kamen Spannungen über den Umgang mit der Belegschaft. Protokoll eines Bruchs.

So kam es zum Knall bei Hugo Boss

So kam es zum Knall bei Hugo Boss

Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder (65) hatte noch Grosses vor. Der Schweizer wollte zusätzliche Modemarken – spekuliert wurde über PVH, Burberry und Bogner – kaufen und sie unter dem Dach einer starken Holding zusammenführen. Eine Art Lebenstraum des erfahrenen und erfolgreichen Spitzenmanagers. Geplanter Sitz der Holding: New York. Hugo Boss wiederum sollte das Herzstück dieses deutlich grösseren Modekonzerns werden.

Jetzt geht Grieder. Knall auf Fall. Ende Dezember verlässt er das deutsche Unternehmen, obwohl sein Vertrag bis Ende 2028 gelaufen wäre. Offiziell auf eigenen Wunsch.

Recherchen von SonntagsBlick zeigen, was hinter dem vorzeitigen Abschied steckt, der die Modewelt aufrüttelt: ein jäh gebremstes Expansionsprojekt – und ein Zusammenprall unterschiedlicher Unternehmenskulturen.

Ein Modekonzern nach dem Vorbild von LVMH

Demnach hatte Grieder über mehrere Jahre an einer Plattformstrategie gearbeitet. Als Vorbild diente etwa der französische Luxuskonzern LVMH von Bernard Arnault: ein Dach, darunter verschiedene grosse Marken, zusammengehalten von einer übergeordneten Führung. Der Franzose schmiedete mit Louis Vuitton als Basis ein globales Imperium im High-End-Bereich, von Haute Couture über Schmuck bis Champagner.

Die geplante Holding sollte ihren Sitz in den USA haben. Grieder, ein erfahrener Fashion-Topmanager mit einer Laufbahn zuvor bei Tommy Hilfiger, hätte als Holding-Chef weitere Modemarken hinzugekauft. Die operative Führung von Hugo Boss wäre seinem langjährigen, engen Vertrauten Oliver Timm zugefallen.

Die Überlegungen waren nach SonntagsBlick-Informationen weit gediehen. Für 2027 war die Umsetzung geplant. Brisant: Die Strategie soll auch mit der britischen Frasers Group abgesprochen gewesen sein – jener Gruppe, die seit Oktober die Aktienmehrheit bei Hugo Boss hält.

Doch dann kam die Vollbremsung.

Zuerst die Hausaufgaben bei Boss

Vor rund zehn Tagen legte der inzwischen stark von Frasers geprägte Aufsichtsrat die Holding-Pläne überraschend bis auf weiteres auf Eis. Die Vorgabe der britischen Seite: Zuerst müsse Hugo Boss seine eigenen Herausforderungen lösen.

Für Grieder war der Entscheid ein Schock. Sein grosses Projekt rückte in weite Ferne.

Tatsächlich hat sich die anfängliche Euphorie um den Schweizer verflüchtigt. Als er 2021 antrat, sollte er das etwas angestaubte Modehaus als Hoffnungsträger rundum erneuern. Grieder machte aus dem Anzugspezialisten aus Metzingen eine breiter aufgestellte Premium-Lifestyle-Marke, umwarb jüngere Kunden, positionierte Boss neu – und engagierte Superstars wie Naomi Campbell, Gigi Hadid oder die britische Fussballikone David Beckham (51) als weltweite Ambassadoren.

Doch die hochgesteckten Wachstumsziele liessen sich fürs Erste nicht halten. Zwar wurden die angepeilten vier Milliarden Euro Umsatz zwei Jahre früher erreicht als geplant, doch Anfang November musste Hugo Boss den Ausblick auf fünf Milliarden Umsatz senken. Die neuen Machthaber verlangen Resultate.

Wie ungeduldig die neuen Besitzer geworden sind, zeigte sich zuletzt sogar öffentlich. In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen nahm Frasers-Finanzchef Chris Wootton (46) Grieder wegen seiner Cashflow-Ziele ins Verhör. Ob er sich mit seiner Prognose noch immer wohlfühle, wollte Wootton wissen. Die Antwort solle bitte nur Ja oder Nein lauten. Grieder musste verneinen.

Irritationen beim Besuch in Metzingen

Zum Konflikt über die Strategie kam eine zweite Belastung hinzu: die Unternehmenskultur und der Umgang mit den Mitarbeitenden.

Bei einem Besuch von Frasers-Vertretern am Hauptsitz in Metzingen mussten Mitarbeitende ihre Bereiche präsentieren. Der Auftritt der britischen Seite wird von Anwesenden als ruppig beschrieben. Bei der Belegschaft am Hauptsitz in Baden-Württemberg soll die Visite der Briten Irritationen ausgelöst haben.

Ein Kontrast zu Charmeur Grieder. Nach der Ankündigung seines Rücktritts soll es in der Firma zu Tränen und zu Standing Ovations gekommen sein.

Die aufgeschobene Holding-Strategie und die unterschiedlichen Führungskulturen des Unternehmens schienen am Ende den Ausschlag gegeben zu haben: Grieder, am 6. November 65 geworden, entschied sich, seinen Rücktritt bekannt zu geben.

Sein kurzfristig ernannter Nachfolger David Epstein (43) kommt von der Frasers Group. Damit übernimmt ein Mann der neuen Mehrheitsaktionärin die operative Führung. Grieder war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der Schweizer wollte vom deutschen Metzingen aus einen globalen Modekonzern mit internationaler Strahlkraft zimmern. Eine Art Lebenstraum. Nun bestimmen neue Bosse bei Hugo Boss.