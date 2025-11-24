Vier Menschen sterben bei schweren Glatteisunfällen in Deutschland. Die Behörden warnen bei unserem nördlichen Nachbarn vor eisigen Strassen. Auch in der Schweiz gilt Vorsicht wegen Schnee und Strassenglätte in mehreren Regionen.

So ist die Lage in der Schweiz

1/5 Aufgrund von Glatteis ist es im deutschen Bundesland Bayern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Foto: Shutterstock

Darum gehts Vier Tote in Deutschland wegen Glatteis

Gefrierender Regen und Eisansatz sorgen für akute Gefahr in Deutschland

Meteo Schweiz warnt vor Schneeglätte bis Dienstagmorgen in mehreren Regionen

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerer Glatteisunfall in Bayern: Auf der A93 in der Oberpfalz sind in den frühen Morgenstunden drei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden zudem verletzt. Nach Angaben der Polizei stiessen zwei Lastwagen und ein Auto zusammen.

In Baden-Württemberg kam es auf der A81 Richtung Singen ebenfalls zu einem tödlichen Unfall im Schneegestöber. Hier ist aber noch nicht klar, ob wirklich Glatteis die Ursache für den Crash war.

In vielen deutschen Regionen herrscht momentan akute Glatteisgefahr. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Morgen (bis 9 Uhr) noch vor hohen Gefahren durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Wer nicht fahren muss, soll zu Hause bleiben, heisst es.

Meteo Schweiz warnt derweil in unterschiedlichen Regionen vor Schnee und Strassenglätte der Stufe 2 (mässige Gefahr). Die Warnungen dauern bis Dienstagmorgen. Hier wird es glatt:

Strassenglätte:

Verzasca-Tal

Locarno

Lugano

Bellinzona

Oberhalb von 300 Meter herrscht Schneeglättegefahr durch anfrierenden Schnee. Autofahrer sind zur Vorsicht aufgerufen.

Schnee:

Val d’Entremont

Vallée du Trient

Haut val de Bagnes

Martigny

Verbier

Lötschental

Verbier

Obergoms

Leventina

In diesen Regionen können schneebedeckte Strassen für Rutschgefahr sorgen.