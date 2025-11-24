Darum gehts
- Vier Tote in Deutschland wegen Glatteis
- Gefrierender Regen und Eisansatz sorgen für akute Gefahr in Deutschland
- Meteo Schweiz warnt vor Schneeglätte bis Dienstagmorgen in mehreren Regionen
Schwerer Glatteisunfall in Bayern: Auf der A93 in der Oberpfalz sind in den frühen Morgenstunden drei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden zudem verletzt. Nach Angaben der Polizei stiessen zwei Lastwagen und ein Auto zusammen.
In Baden-Württemberg kam es auf der A81 Richtung Singen ebenfalls zu einem tödlichen Unfall im Schneegestöber. Hier ist aber noch nicht klar, ob wirklich Glatteis die Ursache für den Crash war.
In vielen deutschen Regionen herrscht momentan akute Glatteisgefahr. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Morgen (bis 9 Uhr) noch vor hohen Gefahren durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Wer nicht fahren muss, soll zu Hause bleiben, heisst es.
So ist die Lage in der Schweiz
Meteo Schweiz warnt derweil in unterschiedlichen Regionen vor Schnee und Strassenglätte der Stufe 2 (mässige Gefahr). Die Warnungen dauern bis Dienstagmorgen. Hier wird es glatt:
Strassenglätte:
- Verzasca-Tal
- Locarno
- Lugano
- Bellinzona
Oberhalb von 300 Meter herrscht Schneeglättegefahr durch anfrierenden Schnee. Autofahrer sind zur Vorsicht aufgerufen.
Schnee:
-
Val d’Entremont
-
Vallée du Trient
-
Haut val de Bagnes
-
Martigny
-
Verbier
-
Lötschental
-
Verbier
-
Obergoms
-
Leventina
In diesen Regionen können schneebedeckte Strassen für Rutschgefahr sorgen.