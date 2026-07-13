Sende uns deine Videos und Bilder
Hagel und Sturmböen ziehen über Teile der Schweiz. Bist du von den Unwettern betroffen? Berichte uns, was du aktuell erlebst – gerne auch mit Videos und Bildern.
📧 E-Mail: redaktion@blick.ch
📱 Tel./WhatsApp: 079 813 80 41
Deine Hinweise helfen unserer Redaktion, die Lage vor Ort möglichst umfassend abzubilden.
Meteo News warnt vor Gewittern
Die Meteorologen von Meteo News warnen vor teils heftigen Gewittern im Unterengadin. Und auch das Niederschlagsradar verheisst für die Region nichts Gutes.
«Plötzlich fing es an zu hageln»
«Ich wollte auf der Terrasse essen und plötzlich fing es an zu hageln», sagt eine Leserin aus Chur. Bei ihr scheint das Gröbste jedoch überstanden. Es hat aufgehört zu hageln. Stattdessen ein Regenbogen am Himmel.
«So etwas habe ich noch nie gesehen»
In Domat/Ems GR gibts nicht nur Hagelschauer. Hier stürmt es sogar. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt der Leser.
Hagelkörner so gross wie Fünfliber
Es stürmt heftig in Chur GR – ein Blick-Leser schickt ein Bild von zwei riesigen Hagelkörnern, die er in seinem Garten gefunden hat. Die beiden Brocken haben fast die Grösse eines Fünflibers, wie ein Vergleich zeigt.
Ein weiterer Leser meldet ebenfalls «grosse Hagelkörner in Chur».
Grosse Hagelkörner auch im Garten eines anderen Blick-Lesers aus Chur.
Im Kanton Graubünden hagelt es wie aus Kübeln – das zeigen mehrere Bilder und Videos von Leserinnen und Lesern am Montagabend. Ab Dienstag soll es in der gesamten Schweiz zu Gewittern und Regen kommen. Kühlere Temperaturen winken erst ab Freitag.