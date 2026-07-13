Hagelkörner so gross wie Fünfliber

Es stürmt heftig in Chur GR – ein Blick-Leser schickt ein Bild von zwei riesigen Hagelkörnern, die er in seinem Garten gefunden hat. Die beiden Brocken haben fast die Grösse eines Fünflibers, wie ein Vergleich zeigt.

Ein weiterer Leser meldet ebenfalls «grosse Hagelkörner in Chur».

Grosse Hagelkörner auch im Garten eines anderen Blick-Lesers aus Chur.