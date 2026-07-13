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Riesige Hagelkörner bei Gewitter in Graubünden
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Leservideos zeigen Gewitter:Riesige Hagelkörner in Graubünden

«So etwas noch nie gesehen»
Heftige Hagelgewitter treffen auf Bündnerland

Endlich etwas Niederschlag: In Chur und Domat/Ems hagelt es derzeit Körner in der Grösse von Fünflibern. Die wichtigsten Entwicklungen erfährst du im Ticker.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Chur wird derzeit von starken Niederschlägen heimgesucht.
Foto: Screenshot MeteoNews
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Natalie Zumkeller und Alexander Terwey
vor 36 Minuten

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vor 20 Minuten

Meteo News warnt vor Gewittern

Die Meteorologen von Meteo News warnen vor teils heftigen Gewittern im Unterengadin. Und auch das Niederschlagsradar verheisst für die Region nichts Gutes.

vor 26 Minuten

«Plötzlich fing es an zu hageln»

«Ich wollte auf der Terrasse essen und plötzlich fing es an zu hageln», sagt eine Leserin aus Chur. Bei ihr scheint das Gröbste jedoch überstanden. Es hat aufgehört zu hageln. Stattdessen ein Regenbogen am Himmel.

vor 45 Minuten

«So etwas habe ich noch nie gesehen»

In Domat/Ems GR gibts nicht nur Hagelschauer. Hier stürmt es sogar. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt der Leser.

vor 50 Minuten

Hagelkörner so gross wie Fünfliber

Es stürmt heftig in Chur GR – ein Blick-Leser schickt ein Bild von zwei riesigen Hagelkörnern, die er in seinem Garten gefunden hat. Die beiden Brocken haben fast die Grösse eines Fünflibers, wie ein Vergleich zeigt.

Ein weiterer Leser meldet ebenfalls «grosse Hagelkörner in Chur».

Grosse Hagelkörner auch im Garten eines anderen Blick-Lesers aus Chur.

Ende des Livetickers

Im Kanton Graubünden hagelt es wie aus Kübeln – das zeigen mehrere Bilder und Videos von Leserinnen und Lesern am Montagabend. Ab Dienstag soll es in der gesamten Schweiz zu Gewittern und Regen kommen. Kühlere Temperaturen winken erst ab Freitag.

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