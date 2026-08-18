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Sieben Millionen Klicks
Bieler landen mit Aare-Video einen Hit

Was als spontane Idee beim Bööteln auf der Aare beginnt, wird zum viralen Hit: Yessic und seine Freunde filmen sich unter Wasser und erreichen damit Millionen von Aufrufen.
Publiziert: 19:46 Uhr
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