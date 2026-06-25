Schweizerin (68) verursacht Totalschaden in Deutschland

Schwerer Verkehrsunfall auf einer Bundesstrasse in Deutschland. Eine Schweizerin krachte mit ihrem Auto in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am vergangenen Mittwoch kam es in Deutschland zu einer heftigen Kollision. Wie die Polizeidirektion Landau in einer Mitteilung schreibt, fuhr eine 68-jährige Schweizerin mit ihrem Auto die Bundesstrasse B48 von Annweiler in Richtung Wernersberg. Gegen 13.45 Uhr bemerkte die Frau plötzlich, dass sie sich verfahren hatte. Sie wollte über den parallel zur Strasse verlaufenden Veloweg wenden.

Als die Frau wieder in den Verkehr einfahren wollte, übersah sie ein Fahrzeug, das ebenfalls von Annweiler in Richtung Wernersberg unterwegs war. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 35-jähriger Deutscher, versuchte noch, auszuweichen. Jedoch kollidierten beide Fahrzeuge. Der Mann wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Gemäss Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf mindestens 22'000 Euro (mindestens 20'000 Franken). Die Bundesstrasse war für die Unfallaufnahme bis 14.15 Uhr gesperrt.