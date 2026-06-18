Spektakel am Himmel: Am Mittwochabend zeigte sich eine seltene Himmelskonstellation am westlichen Horizont. Eine schmale Mondsichel kam den Planeten Venus und Jupiter am beeindruckend nahe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Himmelsphänomen über Zürich: Am Mittwochabend glänzten Mond, Venus und Jupiter zusammen

Der Mond verdeckte in einigen Regionen kurzzeitig die Venus

Die Planeten standen im Sternbild Krebs, sichtbar am westlichen Horizont

Janine Enderli Redaktorin News

Gipfeltreffen am Nachthimmel: Am Mittwochabend verzauberte eine aussergewöhnliche Konstellation an Himmelskörpern so manchen Beobachter.

So auch einen Leserreporter in Zürich. Seine Aufnahmen zeigen, wie eine schmale Mondsichel den Planeten Venus und Jupiter ganz nahekommt. Die Konstellation war am westlichen Horizont zu sehen.

Warum entsteht dieses Phänomen?

Die beiden Planeten befinden sich im Sternbild Krebs. In einigen Regionen der Erde zog der Mond sogar direkt vor der Venus vorbei und verdeckte sie kurzzeitig. Dieses Phänomen, das Astronomen als Okkultation bezeichnen, entsteht, wenn Mond und Venus von der Erde aus gesehen nahezu auf einer Linie stehen.

Da sich der Mond auf seiner Umlaufbahn um die Erde bewegt, kann er dabei zeitweise vor anderen Himmelskörpern vorbeiziehen und sie verdecken.

Am Donnerstagabend könnte es zu einer Wiederholung des Venus-Mond-Dates kommen. Einen Blick in den Nachthimmel könnte sich also lohnen.