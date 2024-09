Es ist kaum zu glauben: Vergangene Woche brachte die Sonne uns noch bei 30 Grad ins Schwitzen. Und jetzt? Schnee und Kälte. Wird dieses Jahr etwa der Herbst einfach so übersprungen?

Erst 30 Grad und jetzt plötzlich Schnee – was ist da los?

Das Vb-Tief bringt eisige Polarluft und verstärkt sich im warmen Mittelmeer

Rekord am Jungfraujoch: –13 Grad, kältester Septembertag seit den 60er-Jahren

Johannes Hillig Redaktor News

Von wegen goldener Herbst. Es ist kalt, nass und grau. Dabei war es doch erst vor ein paar Tagen noch so richtig schön. Zur Erinnerung: Vergangenen Samstag war noch Sommer! 30 Grad! Sonne satt! Jetzt schneit es plötzlich. Wie kann das sein? Und kommt der Herbst noch mal wieder?

«Es ist schon erstaunlich, was das für einen Temperatursturz ist. Von 30 Grad auf 10 Grad. Das ist ein Riesensprung», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick. Eigentlich sind solche Temperaturen nicht aussergewöhnlich für den September, aber der schnelle Wechsel schon. «Das kommt wahnsinnig selten vor.»

Je wärmer das Wasser, desto mehr Feuchtigkeit in der Luft

Schuld am Winterwirrwarr: das Vb-Tief. Dabei handelt es sich um ein besonderes Tiefdruckgebiet, das uns eisige Polarluft bringt. Das «V» im Namen ist dabei nicht als Buchstabe, sondern als römische 5 zu lesen. Die Bezeichnung geht auf den deutschen Meteorologen Wilhelm Jacob van Bebber (1841–1904) zurück.

Ein Vb-Tief entsteht oft im Mittelmeer, wenn kalte Luft auf die warme Luft über dem Wasser trifft und jede Menge Feuchtigkeit aufnimmt. Gerade weil das Mittelmeer momentan so warm ist, verstärkt sich dieser Effekt. Denn: Je wärmer das Wasser, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen. Erst letzten Monat wurde im Mittelmeer die wärmste Wassertemperatur der Geschichte gemessen.

Das Vb-Tief verliert aber langsam an Kraft. Das bedeutet: Es wird wieder wärmer. Perret zu Blick: «Nächste Woche sind bis zu 20 Grad möglich. Der Herbst ist also noch nicht vorbei oder wird einfach so übersprungen.» Von Schnee im Flachland ist noch keine Rede.

Aktuell heisst es aber noch zittern und bibbern. Und das nicht zu knapp. Wie krass der Temperatursturz ist, zeigt auch ein Blick auf das Jungfraujoch. «Es ist der kälteste je gemessene Septembertag», so der Wetter-Experte. Der Rekord am Jungfraujoch von –12,2 Grad aus den 60er-Jahren ist gebrochen. Aktuell werden -13 Grad gemessen.