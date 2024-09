1/4 Am Samstag steigen die Temperaturen in der Schweiz noch einmal auf bis zu 30 Grad – wahrscheinlich zum letzten Mal.

Kurz war der Sommer, aber dafür intensiv. Doch die Hitze kühlt langsam ab. Die Sonne verliert an Kraft. Immerhin: Etwas Resthitze ist noch da. Am Freitag und Samstag kann es lokal noch mal bis zu 30 Grad heiss werden. Es werden die letzten Sommertage.

Der Sonntag läutet einen grossen Wetterumschwung ein. Der Herbst kommt. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 24 Grad. «Am Nachmittag nehmen Gewitter und Schauer zu», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick.

Beim Schwingfest in Appenzell oder am Knabenschiessen in Zürich könnte es also nass werden. Besonders in den Voralpen und im Süden wird verbreitet Regen erwartet, so der Meteorologe.

Möglicher Wintereinbruch in den Bergen

Mit der Sommerhitze ist es zum Wochenstart dann endgültig vorbei. Perret: «Ab Montag wird es merklich kühler, mit Temperaturen unter 20 Grad. Das Wetter wird unbeständig und herbstlich.»

Regen und kühle Temperaturen dominieren das Wetter in der neuen Woche. «Ab Donnerstag wird es noch kälter. In den Bergen kann die Schneefallgrenze vereinzelt bis unter 1500 Meter sinken – ein Wintereinbruch in den höheren Bergregionen ist schon fast sicher», so der Meteorologe weiter.

Wetterexperte gibt Tipps fürs Wochenende

Schuld an der Misere: Ein Tiefdruckgebiet über dem Golf von Biskaya zieht Richtung Nordsee und bringt kalte Luftmassen nach Mitteleuropa. «Der eigentliche Kälteschub kommt aber erst ab Donnerstag, weshalb es dann deutlich kälter wird», ergänzt der Wetterexperte. Er fügt an, dass der kommende Regen für die Natur ein Segen sei, insbesondere in den trockenen Regionen wie Wallis und Graubünden, wo auch die Waldbrandgefahr zurückgehen wird.

Der Sommer verabschiedet sich nun endgültig. «Es sieht so aus, als würden die Temperaturen danach wieder leicht ansteigen, heiss wird es aber auch jahreszeitbedingt sicher nicht mehr», sagt Perret.

Bevor der Sommer dem Herbst weicht, sollte man noch einen letzten Schwumm oder einen Ausflug in die Berge unternehmen. Perret zu Blick: «Es lohnt sich, am Samstag in die Berge zu fahren oder einen Tag am Wasser zu verbringen. Die Wassertemperaturen der Seen liegen meist noch über 20 Grad, die Seen sind somit absolut badetauglich.»