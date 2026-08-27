Der 84-Jährige Walter Aeberli wird seit Donnerstag, 20. August, an seinem Wohnort in 8046 Zürich vermisst.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der letzte Kontakt mit Walter Albert Aeberli (84) erfolgte am Donnerstagmorgen, 20. August 2026. Seither wird er vermisst. Nach Angaben der Stadtpolizei Zürich ist der 84-Jährige etwa 174 Zentimeter gross, von schlanker Statur, kurze graue Haare und trägt eine Sehbrille. Der Vermisste ist gepflegt gekleidet und trägt möglicherweise einen Strohhut mit einem blau-weissen Band sowie Sandalen.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt von Walter Aeberli machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, in Verbindung zu setzten.