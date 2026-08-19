Am 26. Juli entdeckte ein Wanderer auf dem Triftgletscher Überreste von menschlichen Körpern, die durch das Abschmelzen des Gletschers freigelegt worden waren. DNA-Analysen haben nun ergeben, dass es sich um zwei Bergsteiger handelt, die seit 1992 vermisst wurden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wanderer fand am 26. Juli Überreste auf dem Triftgletscher

DNA-Analyse identifiziert belgische Bergsteiger, 1992 am Weissmies vermisst

Polizei Wallis registriert Vermisste seit 1925, Klimawandel enthüllt Überreste

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Wanderer meldete am 26. Juli den Fund von Überresten auf dem Triftgletscher oberhalb von Saas-Grund VS. Daraufhin wurde eine Bergungsaktion organisiert. Die Überreste der Verstorbenen wurden zur Identifizierung in das Institut für Rechtsmedizin des Spitals Wallis in Sitten gebracht. Durch einen direkten Vergleich der DNA-Profile konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich um zwei Bergsteiger handelt, die seit 1992 in der Region Weissmies als vermisst galten, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis.

Die beiden Männer waren belgische Staatsangehörige und zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 39 und 41 Jahre alt. Die Kantonspolizei Wallis führt eine Liste vermisster Personen, in der Meldungen seit 1925 erfasst sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Personen, die im Hochgebirge oder in Flüssen und Gewässern verschwunden sind.

Durch den Rückgang der Gletscher kommt es immer wieder vor, dass die sterblichen Überreste von Menschen zum Vorschein kommen, die bereits vor mehreren Jahrzehnten in den Bergen verschwunden sind, schreibt die Polizei.