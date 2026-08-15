Glückspilz gewinnt 1 Million Franken im Swiss Lotto

Einzig die Glückszahl fehlte am Samstag einem Glückspilz im Swiss Lotto – das dürfte dem oder der Glücklichen jedoch herzlich egal sein. Es winken 1 Million Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss Lotto-Gewinner knackte 19.8-Millionen-Jackpot am Samstag

Nur die Glückszahl fehlte für den vollen Gewinn

19'800'000 CHF: Höhe des Jackpots laut Swisslos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Eine Eins und sechs Nullen. Um diesen Betrag erhöht sich der Kontostand eines Glückspilzes bald. Jemand hat sechs richtige Zahlen im Swiss Lotto getippt und darf sich nun Millionär oder Millionärin nennen, wie Swisslos am Samstagabend mitteilt.

Einzig die Glückszahl fehlte – über den Gewinn freut sich der oder die Glückliche wohl trotzdem sehr. Der Jackpot lag bei 19'800'000 Franken.