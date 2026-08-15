Glückspilz gewinnt 1 Million Franken im Swiss Lotto

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Swiss Lotto-Gewinner knackte 19.8-Millionen-Jackpot am Samstag
- Nur die Glückszahl fehlte für den vollen Gewinn
- 19'800'000 CHF: Höhe des Jackpots laut Swisslos
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Eine Eins und sechs Nullen. Um diesen Betrag erhöht sich der Kontostand eines Glückspilzes bald. Jemand hat sechs richtige Zahlen im Swiss Lotto getippt und darf sich nun Millionär oder Millionärin nennen, wie Swisslos am Samstagabend mitteilt.
Einzig die Glückszahl fehlte – über den Gewinn freut sich der oder die Glückliche wohl trotzdem sehr. Der Jackpot lag bei 19'800'000 Franken.