Breite Äste, keine richtige Spitze und trocken: Der gespendete Christbaum auf dem Schwyzer Hauptplatz sorgte für Kritik. Die Gemeinde liess ihn entfernen und beschafft nun selbst einen Ersatz.

Darum gehts In Schwyz wurde eine gespendete Tanne vor dem 1. Advent entsorgt und soll ersetzt werden

In Nidau ersetzte die Stadt den Baumschmuck von Kindern, die Stadtpräsidentin entschuldigte sich

In Rostock ersetzt 2026 eine LED-Projektion den Weihnachtsbaum wegen Kosten von über 20'000 Euro

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

«Schandfleck für den Hauptplatz», «Chrüppeltanne»: In Schwyz hängt der Haussegen wegen eines Christbaums schief. Die aufgestellte Fichte, gespendet von Privaten, sorgte für so heftige Kritik, dass sie bereits vor dem 1. Advent wieder entfernt wurde, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Tatsächlich entspricht das Gewächs nicht dem klassischen Christbaum-Ideal: breite Äste, keine richtige Spitze und ziemlich trocken. Eine Gemeinderätin liess die Tanne deshalb von einem ehemaligen Förster begutachten. Seine Vermutung: Es könnte sich um die Krone einer absterbenden Fichte gehandelt haben, geschädigt durch Trockenheit oder Borkenkäferbefall.

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Jetzt soll eine gesunde Tanne her. Den Auftrag dafür vergab Schwyz an die Oberallmeindkorporation (OAK) – auf eigene Kosten, wie der «Bote» weiter berichtet. Auch anderswo sorgten Christbäume schon für mächtig Ärger.

Nidau BE: Weihnachtsdeko der Kinder ist zu wild

2020 bastelten Schulkinder in Nidau kreativen Baumschmuck aus Recyclingmaterial. Der Stadtverwaltung war das Werk offenbar zu wild: Sie tauschte die Basteleien gegen klassische Weihnachtskugeln aus. Das sorgte für einen Sturm der Entrüstung bei Kindern und Bevölkerung. Am Ende musste sich die Stadtpräsidentin entschuldigen.

Rostock: Statt Tanne gibt es eine Lichtprojektion

In der deutschen Hansestadt Rostock fehlt 2026 auf dem Weihnachtsmarkt erstmals der traditionelle grosse Weihnachtsbaum. Statt einer echten Tanne steht am Kröpeliner Tor eine digitale Baumprojektion mit LED-Strahlern. In den sozialen Medien hagelte es Kritik. «Ein Armutszeugnis» und «Zum Fremdschämen» lauteten einige Kommentare, wie t-online berichtet. Die Veranstalter begründen den Entscheid mit den Kosten: Ein rund 20 Meter hoher Baum sei schwer zu finden und verursache inklusive Transport und Aufbau Ausgaben von über 20'000 Euro.