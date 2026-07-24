Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurde am Donnerstag informiert, dass in Schwellbrunn im unwegsamen Gelände eine leblose Person und ein landwirtschaftliches Gefährt gefunden wurden. Für den Traktorfahrer kam jegliche Hilfe zu spät.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 73-jähriger Mann stirbt bei Traktorunfall in Schwellbrunn AR am Donnerstag

Fahrzeug rutschte ab, überschlug sich und begrub den Fahrer tödlich

Alpine Rettung Ostschweiz und Polizei klären Unfall ab

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagnachmittag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die Meldung ein, dass in Schwellbrunn AR, im Gebiet Hintere Au, im unwegsamen Gelände ein lebloser Mann und ein beschädigter, landwirtschaftlicher Traktor gefunden wurden.

Für den 73-jährigen, verunfallten Fahrer kam jegliche Hilfe zu spät. Die polizeilichen Abklärungen haben ergeben, dass der Mann mit seinem Traktor im Bereich einer Zufahrtsstrasse mit Mulcharbeiten einer Böschung beschäftigt war. Aufgrund der starken Schräglage rutschte das Fahrzeug ab, überschlug sich und kam schliesslich im darunterliegenden Waldbord zum Stillstand. Der Mann dürfte unter das Fahrzeug geraten sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.



Für die Bergung des verunfallten Mannes wurden Angehörige der Alpinen Rettung Ostschweiz (ARO) aufgeboten. Die genauen Unfallumstände werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft durch Spezialisten der Verkehrsgruppe und des kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden abgeklärt.