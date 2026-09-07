Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Autostrasse A13 in Rothenbrunnen eine Auffahrkollision ereignet. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der 74-Jährige fuhr um 15.45 Uhr auf der Überholspur in Richtung Norden. Bei der Ausfahrt Rothenbrunnen wechselte er auf die Normalspur, wo er heftig mit einem dort im stockenden Kolonnenverkehr fahrenden Personenwagen kollidierte. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und blieb verletzt liegen.

Vor Ort wurde er vom Notarzt des Rettungsdienstes Mittelbünden und von einer Rega-Crew notfallmedizinisch betreut. Die Rega überführte ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände dieses Verkehrsunfalls ab.