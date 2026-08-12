Am Samstag ist es in Lauenen bei Gstaad zu einem Selbstunfall mit einem E-Bike gekommen. Der Lenker verletzte sich schwer und wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er später verstarb.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag, 8. August 2026, gegen 11.25 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Lauenen bei Gstaad (Gemeinde Lauenen) ein E-Bike-Lenker verunfallt sei.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren mehrere Personen auf einer Biketour von Lauenen herkommend in Richtung Trütlisberg unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam ein Mann aus der Gruppe mit seinem E-Bike vom Weg ab, geriet in eine Rinne am rechten Strassenrand und stürzte. Der Mann verletzte sich schwer. Die Begleitpersonen leiteten umgehend Reanimationsmassnahmen ein. Diese wurden in der Folge durch die rasch vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte weitergeführt.

Der Mann wurde in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht, wo er drei Tage später verstarb.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.