Ein Schweizer ist vergangene Woche mit einem Sturmgewehr in seinem Auto vom deutschen Zoll gestoppt worden. Er hatte die Waffe laut eigener Aussage dort vergessen. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Das erleben die Beamten des deutschen Zolls auch nicht oft. Kürzlich entdeckten sie in einem Auto ein Sturmgewehr, wie das Hauptzollamt Singen am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Demnach zogen die Zollbeamten am Abend des 7. Novembers ein Auto mit Schweizer Kontrollschildern aus dem Verkehr. Bei der anschliessenden Kontrolle stiessen sie im Kofferraum des Fahrzeugs auf ein Sturmgewehr der Marke SIG. Die Waffe war gemäss Mitteilung ungesichert. Sie lag ausserdem lose zwischen Getränkedosen, Vorratsbehältern und Schuhen.

Schweizer wollte in Deutschland essen gehen

Der Fahrer des im Kanton Glarus zugelassenen Fahrzeugs, ein 30-jähriger Schweizer, erklärte gegenüber den Beamten, er habe vergessen, die Waffe nach einer Übung aus dem Kofferraum zu nehmen.

Eigentlich wollte der Mann mit seiner Partnerin, die ebenfalls im Fahrzeug sass, bloss nach Konstanz fahren, um essen zu gehen. Nun hat er aber ein Verfahren am Hals. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstosses gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet. Und damit nicht genug: Die Beamten stellten das Sturmgewehr sicher. Das Zollfahndungsamt Stuttgart übernahm die weiteren Ermittlungen.

Unterschiedliche Strafen möglich

«Bei Verstössen sieht das Kriegswaffenkontrollgesetz im Paragraph 22a unterschiedliche Strafen vor», schreibt das Hauptzollamt Singen in der Mitteilung. «In minder schweren Fällen kann eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe verhängt werden. In besonderen Fällen reicht das Strafmass bis zu einer Freiheitsstrafe von fünf oder bei gewerbsmässigem Handeln bis zu zehn Jahren.»