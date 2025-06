1/5 Man könnte meinen, Elias Meyer ist am Schlafen. Doch tatsächlich kämpft er gegen die pure Kälte! Foto: Guinness World Record

Darum gehts Schweizer Elias Meyer stellt Weltrekord für längste Zeit im Schnee auf

Körpertemperatur überwacht, Notfallpersonal und Spital in der Nähe

Praktisch nackt, auf dem Bauch liegend und zugedeckt mit Eis und Schnee – so verharrte der junge Schweizer Elias Meyer ganze zwei Stunden und sieben Sekunden. Der Normalmensch fröstelt allein bei der Vorstellung, doch der eigentliche Powerlifter schlägt den ehemaligen Weltrekord um ganze 15 Minuten.

Mehr als ein Jahr, nachdem der junge Personaltrainer in ein Schneeiglu eingebuddelt wurde, gibt es die offizielle Belohnung dafür: Mit seiner Aktion bekommt er einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde für die längste Zeit im Schnee mit direktem Körperkontakt.

Nicht nur die Kälte schmerzte

Letztes Jahr im April wagte es Meyer nach drei Monaten Vorbereitung: Er lag auf dem mit Schnee bedeckten Boden, bevor Eis und Schnee auf ihn geschaufelt wurden. Ein ganzer Schneeberg bildete sich. Aber nicht nur die beissende Kälte machte ihm zu schaffen. Auf Instagram erzählt er: «Der schwere Schnee drückte mich nach unten, sodass meine Schultern und Ellbogen schmerzten». Aber sein Wille, anderen zu zeigen, was der Körper kann, war grösser.

Wie Guinness World Records in ihrem Beitrag schreibt, wurde seine Körpertemperatur ständig überwacht. Im schlimmsten Fall droht nämlich eine Unterkühlung. Notfallpersonal und Spital waren ebenfalls in der Nähe. Das Ganze passierte in Andermatt. Glücklicherweise kam es zu keinem Zwischenfall, jedoch geht sein Rekord nicht spurlos an ihm vorbei: Nach zwei Stunden ist das Aufstehen keine leichte Aufgabe und Fotos zeigen unzählige Rötungen an seinem Körper.

Hörte auf, weil er nach Hause musste

Sein neuer Rekord ist nicht sein einziger Erfolg. Auf seiner Webseite heisst es, dass er bereits mit 19 Jahren ganze 380 Kilogramm auf natürlicher Basis Deadlift gehoben hatte. Zudem ist er zweifacher Schweizermeister im Kraftdreikampf Schwergewicht.

Das ist aber noch nicht alles. Meyer verriet in seinem Instagram-Post, dass er noch länger hätte durchhalten können. Blöderweise musste er nach Hause reisen. Doch er schreibt, dass «noch viel kommen wird».