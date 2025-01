Ältester Mensch der Welt mit 116 Jahren gestorben

Die Japanerin Tomiko Itooka ist im Alter von 116 Jahren in einem Altersheim in Ashiya gestorben. Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch weltweit.

Die Japanerin Tomiko Itooka ist im Alter von 116 Jahren in einem Altersheim in Ashiya gestorben. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt: Im Alter von 116 Jahren ist die Japanerin Tomiko Itooka gestorben, wie der japanische öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK unter Berufung auf die Stadtverwaltung ihres Wohnorts Ashiya in der Präfektur Hyogo berichtete.

Itooka habe dort bei guter Gesundheit in einem Altersheim gelebt. Am 29. Dezember 2024 sei sie dort an Altersschwäche gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde.

Bürgermeister spricht Beileid aus

Itooka kam laut NHK am 23. Mai 1908 in Osaka als ältestes von drei Geschwistern auf die Welt und zog vor etwa 30 Jahren nach Ashiya. «Während ihres langen Lebens hat sie uns viel Mut und Hoffnung gegeben. Wir danken ihr noch einmal und sprechen ihrer Familie und ihren Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus», zitierte der TV-Sender den Bürgermeister der Stadt.

Japans Gesellschaft altert rasant. Zum September vergangenen Jahres zählte die Nation eine Rekordzahl von mehr als 95.100 Menschen im Alter von 100 Jahren oder älter. Damit stieg die Zahl der Hundertjährigen im 54. Jahr in Folge.