In der Schweiz bleibt es am Wochenende voraussichtlich trocken, aber kalt. In weiten Teilen der Alpen herrscht nach den jüngsten Schneefällen weiterhin erhebliche Lawinengefahr.

So kalt wird es an diesem Wochenende in der Schweiz

So kalt wird es an diesem Wochenende in der Schweiz

Darum gehts Am Samstag bleibt es in Bern bei null Grad, in St. Gallen auch tagsüber unter dem Gefrierpunkt

Im Mittelland liegt am Samstag oft Hochnebel, in den Alpen und im Tessin scheint die Sonne

Das Wochenende bleibt trocken, in weiten Teilen der Alpen besteht erhebliche Lawinengefahr

Mattia Jutzeler Redaktor News

Warme Handschuhe und eine dicke Winterjacke sind an diesem Wochenende in der Schweiz wärmstens zu empfehlen. Trotz des eher sonnigen Wetters ist am Samstag im ganzen Land mit eisigen Temperaturen zu rechnen.

Besonders kalt wird es am Samstag laut Meteo Schweiz in der Stadt Bern. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen in der Bundesstadt wohl um den Gefrierpunkt. In der Ostschweiz herrschen ähnliche Verhältnisse. In der Stadt St. Gallen bleibt das Thermometer wohl den ganzen Samstag hindurch im Minusbereich. In Zürich und Basel wird es mit maximal 2 Grad voraussichtlich minimal wärmer.

Am Samstagmorgen liegt über dem Mittelland zudem häufig Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 1300 bis 1500 Metern, schreibt Meteo News auf der Plattform X. Regional löse sich dieser tagsüber jedoch auf. Garantie auf Sonnenschein habe man in den Alpen und im Tessin. In der Sonnenstube wird es mit etwa 8 Grad zudem wohl deutlich wärmer als auf der Alpennordseite.

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Lawinengefahr bleibt bestehen

Am Sonntag wird es voraussichtlich ähnlich kalt. Die von Meteo Schweiz angegebenen Höchsttemperaturen liegen nur leicht über jenen des Samstags.

Mit Niederschlägen und Neuschnee ist aber das ganze Wochenende hindurch nicht zu rechnen. Deswegen herrscht laut dem Bund aktuell keine oder nur eine geringe Gefahr von Glatteis auf den Strassen. Trotzdem ist beim Autofahren Vorsicht geboten.

Keine Entwarnung gibt es hingegen bei der Lawinengefahr. Nach dem starken Schneetreiben der letzten Tage herrscht in weiten Teilen der Schweizer Alpen noch immer erhebliche Lawinengefahr. Besonders gefährlich ist die Lage an West-, Nord- und Osthängen über 2400 Metern über Meer. Wintersportlerinnen und Wintersportler sollten deshalb unbedingt die aktuelle Lawinensituation beachten. Wer sich abseits gesicherter Pisten bewegt, braucht entsprechende Kenntnisse und Ausrüstung.