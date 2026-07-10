Am Donnerstagabend wurde auf dem Gelände einer Rehabilitationsklinik in Faido im Kanton Tessin eine Frau mit einer schweren Schussverletzung am Kopf aufgefunden. Die Polizei sucht nach einem Mann, der damit in Zusammenhang stehen könnte.

Angela Rosser Journalistin News

Die Tessiner Polizei informiert am Freitag über einen Todesfall am Donnerstagabend. Wie die Polizei schreibt, wurde gegen 20 Uhr auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik in Faido eine 56-jährige Schweizerin mit einer schweren Schussverletzung am Kopf aufgefunden. Die Frau wurde in der Einrichtung behandelt.

Einstzkräfte der Polizei und der Rega brachten die Frau uns Spital, wo sie später verstarb. «Derzeit laufen Ermittlungen, um die Ursachen, den Hergang und die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Vorfall aufzuklären», heisst es in der Mitteilung weiter.

Es wird auch die Rolle eines Mannes geprüft, der aktuell gesucht wird. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden keine weiteren Informationen veröffentlicht, so die Poilzei.