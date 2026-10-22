Die Temperaturen am Morgen sind jetzt spürbar frischer. Die Schneefallgrenze ist deutlich gesunken. Dies führte im Berner Oberland zum Weissen Erwachen.

Darum gehts Im Berner Oberland hat sich am Donnerstagmorgen der Schnee gezeigt

Auch Sänger Luca Hänni freut sich über das Weisse Erwachen

Die nächsten Tage präsentieren sich stürmisch

Janine Enderli Redaktorin News

In den vergangenen Tagen hat es in den Bergen Schnee gegeben. Die Schneefallgrenze ist gefallen und liegt aktuell zwischen 1300 und 1500 Metern. Dies führt am Donnerstagmorgen an mehreren Orten zu einem Weissen Erwachen.

«Adelboden im feinen Winterkleid», freut sich eine Blick-Leserin aus dem Berner Oberland. Es ist zwar nur eine dünne Schicht, das Weiss ist aber eindeutig zu erkennen.

Auch Sänger Luca Hänni (32) freut sich über den Schnee. «Wie schön ist es, Schnee zu sehen», schreibt er auf Instagram. Dazu teilt Hänni ein Foto von schneebedeckten Bergen.

Es wird stürmisch

Je höher man geht, desto prekärer wird die Lage auf den Strassen. Bereits am Dienstag wurden erste Pässe geschlossen. Am Mittwoch folgten der Sustenpass, der Grimselpass, der San-Bernardino-Pass und der Gotthardpass.

Am Freitag bleibt das Wetter turbulent. Aus Westen ziehen verbreitet Schauer auf, auch Gewitter sind möglich. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei 1800 Meter, in der Nacht auf Samstag sinkt sie gegen 1000 Meter. In den Bergen kann es zudem stürmisch werden.

Am Samstag könnte es die nächsten Schneebilder geben. Denn: Die Schneefallgrenze pendelt sich um 1200 Meter ein. Zudem ist es frisch. Auf 2000 Meter liegen die Temperaturen nur noch bei -4 Grad.

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