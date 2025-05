Geld verdienen mit erotischen Inhalten: Das ist das Geschäftsmodell von Onlyfans. Als erstes Land in Europa diskutiert Schweden nun ein Verbot. Wäre das auch in der Schweiz denkbar? Wie gross ist Onlyfans hierzulande überhaupt?

Schweden will Onlyfans verbieten – wäre das auch in der Schweiz denkbar?

1/6 Seit 2016 gibt es die Plattform Onlyfans. Inzwischen gibt es Hunderte Millionen Nutzer und mehrere Millionen Creator. Denn: Viele sehen das grosse Geld. Foto: Shutterstock

Schweizer Onlyfans-Verdienste zwischen 3000 und 60'000 Franken monatlich

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Von Nacktfotos bis zu Sexting – die Online-Plattform Onlyfans ist in der Pornoindustrie seit Jahren im Aufschwung. Viele junge Frauen, Gehälter in Millionenhöhe oder an einem Tag mit Hunderten Männern schlafen – die Plattform sorgt regelmässig für weltweiten Diskussionsstoff. Doch nun folgt eine Reaktion: Schweden will die Plattform verbieten.

Prostitution ist in Schweden seit 1999 illegal. Zum jetzigen Zeitpunkt sind jedoch Handlungen wie Sexting oder Telefonsex erlaubt. Darum will die Regierung den Gesetzestext so anzupassen, dass auch solche Handlungen zukünftig als illegal gelten. Es würde das Aus der Plattform in Schweden bedeuten.

Könnte Onlyfans auch in der Schweiz Probleme bekommen?

Onlyfans hat auf das drohende Verbot bereits reagiert. Die Kommunikationschefin Sue Beeby hat ein Treffen mit dem schwedischen Justizminister Gunnar Strömmer (52) gefordert, wie «Svenska Dagbladet» berichtet.

So funktioniert Onlyfans Onlyfans ist eine Art Bezahl-Instagram. Follower kaufen sich Monats-Abos, für die sie Fotos oder Videos der Creator (Ersteller) erhalten, die oft nackte Haute oder gar pornografische Szenen beinhalten. Dies ist jedoch nicht zwingend. Den Erstellern kann man auch Trinkgeld bezahlen. Für einen Extra-Batzen verschicken die Creator teilweise sogar exklusive Bilder oder Clips, die sonst nicht zu sehen wären. Onlyfans ist eine Art Bezahl-Instagram. Follower kaufen sich Monats-Abos, für die sie Fotos oder Videos der Creator (Ersteller) erhalten, die oft nackte Haute oder gar pornografische Szenen beinhalten. Dies ist jedoch nicht zwingend. Den Erstellern kann man auch Trinkgeld bezahlen. Für einen Extra-Batzen verschicken die Creator teilweise sogar exklusive Bilder oder Clips, die sonst nicht zu sehen wären. Mehr

Könnte Onlyfans auch in der Schweiz Probleme bekommen? Nein. Im Gegensatz zu Schweden ist bei uns Prostitution erlaubt. Deshalb ist ein Verbot von Onlyfans «eher unwahrscheinlich», sagt Rechtsanwältin Jenny Wattenhofer (37) zu Blick. Angenommen, die Plattform würde jedoch verbotene Pornografie verbreiten oder für Kinder zugänglich sein, stiesse die Plattform auch in der Schweiz auf Probleme.

Nur wenige kassieren wirklich richtig ab

Onlyfans lockt mit viel Geld. Corinna Kopf wurde durch die Plattform reich – und wie. 58 Millionen Franken. Und das mit gerade einmal 28 Jahren.

Solche Dimensionen sind in der Schweiz bisher nicht drin. Die monatlichen Gehälter von Schweizern auf der Plattform liegen zwischen 3000 und 60'000 Franken. Und auch das ist kein leicht verdientes Geld. «Es ist kein Selbstläufer. Die Erfahrung zeigt: Wer auf Onlyfans wirklich viel verdienen will, braucht nicht nur Zehntausende Follower, sondern muss auch kontinuierlich Inhalte produzieren, auf Wünsche eingehen, mit Fans interagieren», sagt PR-Expertin Jenny Wagner (26) von Ferris Bühler Communications zu Blick.

Nur wenige kassieren wirklich richtig ab. Und neu einzusteigen, sei verdammt schwer. Wagner: «Die Plattform ist gesättigt, der Konkurrenzdruck hoch, und viele Nutzer sind heute auch kritischer gegenüber der Paywall-Kultur.»

Hinzukommt: Die Schweiz ist klein. «In der Schweiz ist es nicht unwahrscheinlich, dass Kollegen oder Familienmitglieder auf ein Onlyfans-Profil stossen. Anonymität ist auf Onlyfans ein Mythos. Wer wirklich erfolgreich sein will, zeigt sich offen – und dann wird es schnell persönlich.»