Pornostar Bonnie Blues umstrittener Sexmarathon-Clip ist von Onlyfans blockiert worden. Die Plattform erklärt, dass sie die Identität und Zustimmung aller Beteiligten in expliziten Inhalten überprüfen muss.

1/6 Bonnie Blue behauptet, in 12 Stunden mit 1057 Männern Sex gehabt zu haben. Foto: Instagram/@bonnie_blue_xox

Georg Nopper Redaktor News

Onlyfans hat das berüchtigte Video von Pornostar Bonnie Blue (25), das sie bei einem Sexmarathon mit 1057 Männern in zwölf Stunden zeigen soll, gesperrt. Wie das Portal gemäss «Daily Mail» erklärt, verstösst der Clip des angeblichen Weltrekords gegen die Regeln der Plattform.

Der Sex-Stunt von Bonnie Blue sorgte unlängst für einen öffentlichen Aufschrei. «Onlyfans ist eine Plattform für Inhaltsgestalter, die unseren umfassenden Onboarding-Prozess abgeschlossen haben und sich dafür entscheiden, ihre Inhalte zu monetarisieren», zitiert die Zeitung einen Sprecher. «Wir erlauben es nicht, dass eine grosse Anzahl von Nicht-Onlyfans-Creators auf einem Konto erscheinen, selbst wenn Freigabeformulare vorgelegt wurden.»

Zweifel an Wahrheitsgehalt der Behauptung

Um die Sicherheit des Portals zu gewährleisten, überprüfe Onlyfans das Alter, die Identität und die Zustimmung aller Personen, die in expliziten Inhalten in den Videos zu sehen seien. Bei dem Sexmarathon von Bonnie Blue war das offenbar nicht möglich – und die ganze Arbeit für den Pornostar somit umsonst.

Bonnie Blue wurde nachgesagt, sie wolle mit dem Stunt die Zahl ihrer zahlenden Abonnenten auf dem Portal erhöhen. An der Behauptung des Pornostars, mit 1057 Männern in zwölf Stunden Sex gehabt zu haben, wurden jedoch schnell Zweifel laut. Logistisch sei die Aktion nicht möglich, so die Kritik.

Auch Youtube-Clip verschwunden

Die Kritiker des Pornostars sparen auch nach der Löschung des Videos nicht mit Kommentaren: «Stell dir vor, du hast all die Arbeit umsonst gemacht», schreibt ein User auf Facebook.

Als «Beweis» für den angeblichen Weltrekord sollte unter anderem ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video herhalten, welches nach der Sex-Session im selben Raum gedreht worden war. Darauf waren zahlreiche verstreute Kondome, Papiertücher und Einweg-Sturmhauben zu sehen, die von den männlichen Teilnehmern getragen worden sein sollen. Auch Aufnahmen von den Folgen der Sex-Session sind inzwischen von Bonnie Blues eigenem Youtube-Kanal gelöscht worden.