In der Nacht auf Sonntag kam es in Tuggen im Kanton Schwyz zu einer Schlägerei. Ein 27-Jähriger wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Nun ist er seinen Verletzungen erlegen.

Angela Rosser Journalistin News

An einem Konzert in der Schwyzer Gemeinde Tuggen kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer heftigen Schlägerei. Wie die Kantonspolizei Schwyz schreibt, ging die Meldung über die Prügelei gegen 1 Uhr morgens ein.

«Mehrere Polizeipatrouillen rückten umgehend aus», heisst es. Die Einsatzkräfte sicherten vor Ort die Situation und nahmen die Ermittlungen auf. Ein 27-jähriger Deutscher wurde bei der Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Dort ist er inzwischen seinen schweren Verletzungen erlegen, teilt die Polizei am Montagmorgen mit.

Polizei nimmt Schweizer fest

Noch am Sonntagabend konnte die Kantonspolizei Schwyz einen 42-jährigen Schweizer festnehmen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die genauen Umstände der Auseinandersetzung und der Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.