In Schaffhausen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden mindestens zwei Personen verletzt. Zwei Personen wurden verhaftet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in Schaffhausen, zwei Männer festgenommen

Eine beteiligte Person flüchtete, wurde später mehrere hundert Meter weiter gefasst

Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter +41 52 624 24 24

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Polizeipatrouille der Schaffhauser Polizei durch Passanten auf eine Schlägerei am Tunnelgässchen in Schaffhausen aufmerksam gemacht. Die umgehend an den Ereignisort eilenden Einsatzkräfte konnten beobachten, wie ein Mann auf eine am Boden liegende Person einwirkte.

Der gesichtete Aggressor wurde durch die Polizei vor Ort festgenommen. Die am Boden liegende Person wurde durch eine aufgebotene Ambulanzequipe medizinisch betreut.

Polizei sucht nach Zeugen

Eine weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Person flüchtete zunächst vom Tatort. Sie konnte mehrere hundert Meter vom Ereignisort entfernt durch die Polizei angehalten und ebenfalls festgenommen werden.

Die genauen Umstände und der Ablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schaffhausen und der Schaffhauser Polizei.



Personen, die Angaben zum Vorfall oder zum Hergang der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 zu melden.