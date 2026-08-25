Im Bereich Unterdorf in Neuhausen steht am Dienstagvormittag ein Auto in Vollbrand. Das Fahrzeug befindet sich in der Nähe eines Industriegebäudes.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Dicker Rauch an der Rheinstrasse in Neuhausen SH. Aufnahmen eines Leserreporters zeigen am Dienstagvormittag ein Auto in Vollbrand im Bereich Unterdorf. Das Fahrzeug ist vor einem Industriegebäude parkier. Nach Angaben des Lesers handelt es sich um die Firma Trybol AG.

Die Kantonspolizei Schaffhausen bestätigt gegenüber Blick den Brand und einen dementsprechenden Einsatz.

Der Kanton warnt über Alert Swiss vor starker Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schliessen, sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Das betroffene Gebiet soll nicht betreten werden.

+++Update folgt+++