Vier Vermummte haben am Freitagmorgen ein Schmuckgeschäft in Schaffhausen mit einem Rammbock aufgebrochen. Sie flüchteten auf E-Bikes durch die Altstadt. Die Beute: Ware im Wert von mehreren Zehntausend Franken.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr ist es am Löwengässchen in der Stadt Schaffhausen zu einem Rammbock-Einbruch gekommen. Vier vermummte Personen brachen mithilfe eines Rammbocks in ein Schmuckgeschäft ein, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

Anwohner meldeten der Polizei, dass am Löwengässchen gerade eingebrochen werde. Die Täter erbeuteten Ware im Wert von mehreren Zehntausend Franken und flüchteten danach auf E-Bikes durch die Schaffhauser Altstadt in Richtung Schwabentor.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Diese blieb jedoch erfolglos: Die vier beteiligten Personen konnten nicht gefasst werden.

Die Schaffhauser Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen mit sachdienlichen Hinweisen zur Täterschaft sollen sich bei der Polizei melden.