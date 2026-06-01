Am Montagabend hat es in Schaffhausen auf der Rheinbrücke gekracht. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall auf der Rheinbrücke in Schaffhausen am Montagabend gegen 18.15 Uhr

Rega-Helikopter, Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz vor Ort im Einsatz

Unfallhergang unklar, Rheinbrücke verbindet Schaffhausen mit Feuerthalen ZH

Marian Nadler Redaktor News

Die Polizei hat die Kreuzung abgesperrt. Einsatzkräfte in orangefarbenen Westen regeln den Verkehr. Kurz dahinter, auf der Rheinbrücke in Schaffhausen, landet ein Helikopter der Rega. Mehrere Personen beobachten gebannt die Landung.

Diese Szene zeigt das Video eines Leserreporters vom Montagabend. Gegen 18.15 Uhr hat sich auf der Rheinbrücke ein Verkehrsunfall ereignet, wie die Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei Blick bestätigt. Die Polizei bestätigt auch den Rega-Einsatz. Weitere Informationen zum Vorfall gab es zunächst nicht.

Auch über Verletzte und Unfallhergang war zunächst nichts bekannt. Nach Angaben des Leserreporters waren auch die Feuerwehr sowie das Deutsche Rote Kreuz vor Ort. Die Rheinbrücke verbindet die Stadt Schaffhausen mit Feuerthalen ZH.