Unfall in Neuhausen am Rheinfall SH Töfffahrer erfasst Chihuahua und rast davon – Hündin tot

Am Donnerstagmittag ist es auf der Schaffhauserstrasse in Neuhausen am Rheinfall zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Chihuahua gekommen.

Publiziert: 21:39 Uhr | Aktualisiert: 21:43 Uhr