Bus überrollt Senior (86) – offener Knochenbruch

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 86-Jähriger stürzte in Schaffhausen, als er Bus stoppen wollte
- Er wurde von einem Busrad überrollt, Arm schwer verletzt
- Rettungsdienst brachte ihn mit offenem Knochenbruch ins Spital
Janine EnderliRedaktorin News
Um 16.45 Uhr am Freitag versuchte ein 86-jähriger Fussgänger mit Gehstöcken einen abfahrenden Linienbus anzuhalten, indem er auf den Knopf für die Türöffnung drückte.
Dabei verlor er sein Gleichgewicht und stürzte vom Gehsteig auf die Bahnhofstrasse. Der linke Arm des Fussgängers wurde durch ein Rad vom Linienbus überrollt.
Bei diesem Verkehrsunfall erlitt der Fussgänger einen offenen Knochenbruch am linken Oberarm und musste durch die ausgerückte Ambulanz-Crew vom Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen in ein Spital gebracht werden.