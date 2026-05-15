Bus überrollt Senior (86) – offener Knochenbruch

Am Freitagnachmittag hat sich in der Stadt Schaffhausen an der Bahnhofstrasse ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus und einem Fussgänger ereignet. Dabei wurde der Fussgänger schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 86-Jähriger stürzte in Schaffhausen, als er Bus stoppen wollte

Er wurde von einem Busrad überrollt, Arm schwer verletzt

Rettungsdienst brachte ihn mit offenem Knochenbruch ins Spital

Janine Enderli Redaktorin News

Um 16.45 Uhr am Freitag versuchte ein 86-jähriger Fussgänger mit Gehstöcken einen abfahrenden Linienbus anzuhalten, indem er auf den Knopf für die Türöffnung drückte.

Dabei verlor er sein Gleichgewicht und stürzte vom Gehsteig auf die Bahnhofstrasse. Der linke Arm des Fussgängers wurde durch ein Rad vom Linienbus überrollt.

Bei diesem Verkehrsunfall erlitt der Fussgänger einen offenen Knochenbruch am linken Oberarm und musste durch die ausgerückte Ambulanz-Crew vom Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen in ein Spital gebracht werden.