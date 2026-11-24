In Beringen SH hat am frühen Montagmorgen ein fahrender Traktor gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts In Beringen SH geriet am Montagmorgen ein fahrender Traktor in Brand

Der Fahrer stoppte rechtzeitig

Die Feuerwehr löschte den Brand rasch

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schreckmoment in Beringen SH: Am frühen Montagmorgen fing ein fahrender Traktor plötzlich an zu brennen. Der Fahrer (40) stoppte rechtzeitig, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt. Nachdem sich Rauch entwickelte, kontaktierte er die Polizei. Anschliessend versuchte er die beiden Anhänger vom Traktor abzukuppeln.

Aus dem Motorraum des Traktors stiegen immer mehr Flammen auf. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr NOK (Neuhausen Oberklettgau) konnten das Feuer dann rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die beiden Anhänger wurden durch die Feuerwehr weg transportiert.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im fünfstelligen Bereich. Die Schaffhauser Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.