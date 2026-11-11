Ein junger Fahrer verlor in Dörflingen die Kontrolle über sein Auto und prallte damit gegen einen Baum. Der Lenker wurde ins Spital gebracht.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Dörflingen SH: Um 16:15 Uhr kam ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto von der Strasse ab und prallte in einen Baum.

Nach dem Aufprall wurde das Fahrzeug über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem weiteren Baum auf der gegenüberliegenden Seite, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

Strasse stundenlang gesperrt

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeuglenker wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Eine Spezialfirma barg das zerstörte Auto. Die Feuerwehr musste die Strasse wegen des Crashs mehrere Stunden lang sperren.