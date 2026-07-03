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Video zeigt bewaffnete Polizisten
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Strasse weiträumig abgesperrt:Video zeigt bewaffnete Polizisten

Schwer bewaffnet
Schaffhauser Polizei sperrte Fulachstrasse wegen Drohung ab

Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Fulachstrasse in Schaffhausen nach einer Drohung. Die Polizei sperrte das Gebiet, sah jedoch keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Ermittlungen zum Hintergrund dauern an.
Publiziert: 11:06 Uhr
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Die Polizei sperrt die Fulachstrasse in Schaffhausen ab.
Foto: BRK-News

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Polizei sperrte am Freitag die Fulachstrasse wegen einer Drohung ab
  • Die Drohung richtete sich gegen eine Moschee, Gefahr bestand jedoch keine
  • Massives Polizeiaufgebot: Beamte auch auf der Rheinbrücke und ABB-Dach postiert
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Angela RosserJournalistin News

Die Schaffhauser Polizei hat am Freitag die Fulachstrasse weiträumig abgesperrt. Grund war eine Drohung, wie die Schaffhauser Polizei gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» bestätigte. 

Mehrere schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren vor Ort Für die Bevölkerung habe aber keine Gefahr bestanden. Wie ein Reporter von Blick gegen 11.30 Uhr der Redaktion mitteilt, ist der Einsatz wieder beendet. In einer Medienmitteilung schreibt die Polizei, dass die Drohung gegen die dort ansässige Moschee gerichtet war.

Augenzeugen berichteten am Vormittag von einem massiven Polizeiaufgebot, darunter auch Einsatzkräfte in Vollmontur. Auch die Polizei gibt Entwarnung: «Anzeichen für eine ernstgemeinte Drohung haben sich bis anhin nicht erhärte», heisst es. Die Sicherheitsmassnahmen innerhalb und direkt ausserhalb der Moschee bleiben aber bestehen.

Keine Hintergründe bekannt

Auch bei der ABB, die sich in der Nähe des Einsatzortes befindet, herrschte erhöhte Vorsicht. «Wir wurden angewiesen, uns von den Fenstern fernzuhalten», sagte eine Mitarbeiterin. 

Man habe sich in die Sitzungszimmer zurückgezogen und auf neue Informationen gewartet. Auf dem Dach der ABB wurde zudem ein Polizist beobachtet, der die Umgebung im Blick behielt. Weitere Einsatzkräfte waren auf der Rheinbrücke zwischen Schaffhausen und Feuerthalen stationiert. 

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