Bei einem Selbstunfall in Schleitheim SH ist eine 61-jährige Töfffahrerin am Sonntag schwer verletzt worden. Nach dem Aufprall auf eine Leitplanke wurde sie mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Darum gehts Eine 61-jährige Töfffahrerin wurde bei einem Selbstunfall in Schleitheim SH erheblich verletzt

In einer Rechtskurve fuhr sie geradeaus über die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Leitplanke

Sie wurde per Rettungshelikopter ins Spital geflogen – die Hohbrugg war über eine Stunde gesperrt

Daniel Macher Redaktor News

Eine 61-jährige Töfffahrerin hat sich am Sonntagnachmittag in Schleitheim SH bei einem Selbstunfall erhebliche Verletzungen zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr auf der Hohbrugg in Richtung Siblingen. In einer Rechtskurve vor dem Zwärenbach fuhr die Frau aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus über die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Leitplanke.

Unfallursache wird untersucht

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Töfffahrerin über die Leitplanke geschleudert. Sie landete rund zwölf Meter entfernt im abfallenden Wiesenbord. Das Töff kam abrupt an der Leitplanke zum Stillstand und stürzte anschliessend auf die Strasse.

Die ausgerückte Ambulanz versorgte die Verletzte zunächst vor Ort. Anschliessend wurde sie mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Am Töff entstand hoher Sachschaden. Ein privates Bergungsunternehmen transportierte das stark beschädigte Fahrzeug ab. Für die Unfallaufnahme musste die Strasse Hohbrugg während etwas mehr als einer Stunde gesperrt werden.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.