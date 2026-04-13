Darum gehts
- Chauffeur in Thayngen wegen massiven Verstössen gegen Ruhezeiten gestoppt
- 27,28 Stunden ununterbrochen gefahren, 24,31 Stunden Lenkzeit überschritten
- 29 Verstösse seit Mitte Februar, Sicherheitsleistung von mehreren Tausend Franken
Am Donnerstagmittag hat die Schaffhauser Polizei bei einer mobilen Schwerverkehrskontrolle am Grenzübergang Thayngen einen Chauffeur angehalten, der massiv gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung verstossen hatte.
Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten wurde festgestellt, dass der Chauffeur im Zeitraum vom 13. Februar 2026 bis zum Kontrolltag insgesamt 29 Übertretungen begangen hatte. Dabei wurden die Tageslenkzeiten von maximal zehn Stunden pro Tag zum Teil massiv überschritten und die erforderlichen täglichen Ruhezeiten von mindestens neun Stunden deutlich unterschritten.
Türke (40) angezeigt
Dabei lenkte der Chauffeur den Sattelzug 27,28 Stunden am Stück ohne nennenswerte Pause. Zudem wurde die maximale Lenkzeit innerhalb von zwei Wochen von maximal neunzig Stunden, um 24,31 Stunden, überschritten. Im Weiteren wurden die erforderlichen wöchentlichen Ruhezeiten innerhalb eines Monats mehrmals nicht getätigt und vorgeschriebene Lenkpausen mehrmals nicht eingehalten.
Der fehlbare Chauffeur, ein 40-jähriger türkischer Staatsangehöriger, musste eine Sicherheitsleistung von mehreren Tausend Franken hinterlegen und wurde zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kanton Schaffhausen, Verkehrsabteilung, zur Anzeige gebracht.