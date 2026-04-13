Ein türkischer Chauffeur wurde am Donnerstag in Thayngen gestoppt. Er ist 27 Stunden ohne Pause gefahren und hatte 29 Verstösse gegen Ruhezeiten begangen. Die Schaffhauser Polizei zeigte ihn an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chauffeur in Thayngen wegen massiven Verstössen gegen Ruhezeiten gestoppt

27,28 Stunden ununterbrochen gefahren, 24,31 Stunden Lenkzeit überschritten

29 Verstösse seit Mitte Februar, Sicherheitsleistung von mehreren Tausend Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagmittag hat die Schaffhauser Polizei bei einer mobilen Schwerverkehrskontrolle am Grenzübergang Thayngen einen Chauffeur angehalten, der massiv gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung verstossen hatte.

Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten wurde festgestellt, dass der Chauffeur im Zeitraum vom 13. Februar 2026 bis zum Kontrolltag insgesamt 29 Übertretungen begangen hatte. Dabei wurden die Tageslenkzeiten von maximal zehn Stunden pro Tag zum Teil massiv überschritten und die erforderlichen täglichen Ruhezeiten von mindestens neun Stunden deutlich unterschritten.

Türke (40) angezeigt

Dabei lenkte der Chauffeur den Sattelzug 27,28 Stunden am Stück ohne nennenswerte Pause. Zudem wurde die maximale Lenkzeit innerhalb von zwei Wochen von maximal neunzig Stunden, um 24,31 Stunden, überschritten. Im Weiteren wurden die erforderlichen wöchentlichen Ruhezeiten innerhalb eines Monats mehrmals nicht getätigt und vorgeschriebene Lenkpausen mehrmals nicht eingehalten.

Der fehlbare Chauffeur, ein 40-jähriger türkischer Staatsangehöriger, musste eine Sicherheitsleistung von mehreren Tausend Franken hinterlegen und wurde zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kanton Schaffhausen, Verkehrsabteilung, zur Anzeige gebracht.