Am Dienstagmorgen hat sich auf der A4 bei der Ausfahrt Schaffhausen-Nord ein Selbstunfall ereignet. Dabei überschlug sich ein Auto und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Junglenker verletzte sich dabei leicht.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 19-jähriger Mann fuhr am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr auf der A4 von Herblingen SH in Richtung Schaffhausen. Bei der Ausfahrt Schaffhausen-Nord, kurz vor der Galerie Schönenberg, verlor der Mann aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto.

Er kollidierte mit der rechten Leitplanke, woraufhin sich das Auto überschlug und auf der Seite liegend zum Stilstand kam. Der Junglenker konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde beim Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme musste der entsprechende Strassenabschnitt gesperrt und der Verkehr über die Ausfahrt Schaffhausen-Nord umgeleitet werden.