Am Sonntagmorgen verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu zwei Garagenbetrieben und entwendeten dabei ein Auto. Bei ihrer Flucht stellten sie den gestohlenen Wagen in Beringen ab und setzten ihn in Brand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Erst stahlen sie ein Auto, flüchteten damit und setzten es schliesslich in Brand. Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in einen Garagenbetrieb in Siblingen SH ein, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Schaffhausen am Sonntag. Dabei entwendeten sie nachweislich einen Personenwagen. Nach der Tat entfernte sich die unbekannte Täterschaft innerhalb von Siblingen.

Um 03.15 Uhr beobachtete ein Anwohner beim Dorfladen in Siblingen zwei junge Männer, die neben einem Personenwagen standen. Auf die Frage, ob sie Hilfe bräuchten, seien diese eingestiegen, weggefahren und ein paar Meter weiter in Richtung Schleitheim SH erneut angehalten. Kurze Zeit später hörte der Anwohner das Bersten einer Scheibe sowie einen akustischen Alarm. Die beiden Personen seien zurück zum Auto gerannt, hätten beim Manövrieren ein geparktes Fahrzeug touchiert und seien danach mit dem Personenwagen, an welchem sich keine Kontrollschilder befanden, geflohen.

Mutmassliche Täter setzten Auto in Brand

Die unbekannten Täter versuchten sich zudem an einem zweiten Einbruch in einem Garagenbetrieb. Durch die Alarm- und Rauchanlage seien sie jedoch davon abgehalten worden, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Bei der unmittelbaren Fahndung durch die Schaffhauser Polizei konnte der signalisierte Personenwagen in Beringen SH im Industriegebiet am Strassenrand gesichtet werden.

Bei der Annäherung stellten die Einsatzkräfte Rauch und anschliessend Feuer im Innenraum fest. Das Fahrzeug geriet innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand und brannte komplett aus. Die Polizei geht davon aus, dass die Täterschaft das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesteckt hat. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern blieb erfolglos. Im Einsatz standen neben der Schaffhauser Polizei auch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) sowie die Feuerwehr Neuhausen Oberklettgau (Feuerwehr NOK).

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei beschreibt die flüchtige Täterschaft folgend:

Männliche Person: Alter: ca. 18 Jahre, Grösse: ca. 1.75m, dunkles und gelocktes Haar, schwarze Kleidung (Schuhe, Hosen, Daunenjacke, Wintermütze)

Männliche Person: Alter: ca. 13 Jahre, Grösse: ca. 1.60m

schwarze Kleidung (Schuhe, Hosen, Daunengilet mit Kapuze), weisser Pullover

Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei unter der Telefon Nr. +41 52 624 24 24 zu melden.