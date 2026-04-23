In Thayngen SH kam es vor einer Coop-Filiale zu einem Schussvorfall. Ein Mann wurde am Bein verletzt und per Helikopter ins Spital gebracht. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schussvorfall vor Coop in Thayngen SH, Mann verletzt ins Spital geflogen

Polizei nahm mutmasslichen Täter fest, Bevölkerung keine Gefahr laut Behörden

Opfer mit Beinverletzung, unklar ob Beziehung zwischen Täter und Opfer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

In Thayngen SH ist es vor der Coop-Filiale zu einem Schussvorfall gekommen. Ein Mann wurde dabei angeschossen. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber Blick. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden.

Einsatzkräfte seien rasch vor Ort gewesen und konnten den mutmasslichen Schützen festnehmen, schreiben die «Schaffhauser Nachrichten». «Für die Bevölkerung besteht zum aktuellen Zeitpunkt keine Gefahr», erklärte Mediensprecherin Bianca Gähweiler gegenüber der Zeitung.

Opfer mit Helikopter ins Spital gebracht

Das Opfer musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden, heisst es weiter. Es gibt Hinweise, dass er am Bein verletzt wurde und die Wunde notfallmässig abgebunden werden musste. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Noch sei unklar , ob sich Opfer und Täter kannten. Auch wie viele Schüsse abgegeben wurden, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.