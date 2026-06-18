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Passanten hörten Hilfeschreie
Gewalttat in Schaffhausen – Frau verletzt

In Schaffhausen kam es am Donnerstag zu einem Gewaltdelikt: Eine Frau wurde verletzt ins Spital gebracht, ein Mann verhaftet. Laut Polizei war ein Messer involviert. Ermittlungen laufen.
Publiziert: vor 27 Minuten
In Schaffhausen kam es zu einer Gewalttat.
Foto: Schaffhauser Polizei

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gewaltdelikt in Schaffhausen: Frau verletzt, Mann in Polizeihaft
  • Messer spielte eine Rolle bei der Auseinandersetzung
  • Polizei erhielt mehrere Notrufe gegen 12 Uhr
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Donnerstagmittag ist es in der Unterstadt in der Stadt Schaffhausen zu einem Gewaltdelikt zwischen einer Frau und einem Mann gekommen. Dabei wurde die Frau verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Mann wurde durch die Schaffhauser Polizei in Polizeihaft genommen.

Gegen 12 Uhr gingen bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei mehrere Meldungen ein, wonach aus einem geöffneten Fenster lautes Geschrei und Hilferufe zu hören seien.

Messer im Spiel

Die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine verletzte Frau und einen Mann. Gemäss ersten Erkenntnissen war es zuvor zu einem Gewaltdelikt zwischen den beiden Personen gekommen, bei der auch ein Messer im Spiel war.

Die verletzte Frau wurde von einer Ambulanz-Crew ins Spital gebracht. Der Mann wurde in Polizeihaft genommen. Der genaue Ablauf der Ereignisse, die Hintergründe sowie die Rollen der beteiligten Personen sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.

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