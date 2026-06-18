In Schaffhausen kam es am Donnerstag zu einem Gewaltdelikt: Eine Frau wurde verletzt ins Spital gebracht, ein Mann verhaftet. Laut Polizei war ein Messer involviert. Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gewaltdelikt in Schaffhausen: Frau verletzt, Mann in Polizeihaft

Messer spielte eine Rolle bei der Auseinandersetzung

Polizei erhielt mehrere Notrufe gegen 12 Uhr

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagmittag ist es in der Unterstadt in der Stadt Schaffhausen zu einem Gewaltdelikt zwischen einer Frau und einem Mann gekommen. Dabei wurde die Frau verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Mann wurde durch die Schaffhauser Polizei in Polizeihaft genommen.

Gegen 12 Uhr gingen bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei mehrere Meldungen ein, wonach aus einem geöffneten Fenster lautes Geschrei und Hilferufe zu hören seien.

Messer im Spiel

Die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine verletzte Frau und einen Mann. Gemäss ersten Erkenntnissen war es zuvor zu einem Gewaltdelikt zwischen den beiden Personen gekommen, bei der auch ein Messer im Spiel war.

Die verletzte Frau wurde von einer Ambulanz-Crew ins Spital gebracht. Der Mann wurde in Polizeihaft genommen. Der genaue Ablauf der Ereignisse, die Hintergründe sowie die Rollen der beteiligten Personen sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.