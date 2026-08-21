Wohnungsbrand in Schaffhausen fordert mehrere Verletzte

Am Donnerstagabend brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Schaffhausen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wohnungsbrand in Schaffhausen: elf Verletzte, darunter eine Polizistin

Neun Verletzte ins Spital gebracht, Brandursache noch unklar

Evakuierte nach zwei Stunden zurück, Schaden bisher nicht beziffert

Gabriel Knupfer Redaktor News

Gefährlicher Küchenbrand im Riet in der Stadt Schaffhausen: Am späten Donnerstagabend brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Mehrere Personen mussten aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Insgesamt wurden elf Personen verletzt, darunter eine Polizistin der Schaffhauser Polizei. Neun Verletzte mussten ins Spital gebracht werden.

Die meisten Evakuierten konnten nach rund zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr verhinderte durch ihr rasches Eingreifen, dass das Feuer auf weitere Wohnungen übergriff.

Der Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei versucht, die genaue Brandursache zu ermitteln.