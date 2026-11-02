Der Schaffhauser Polizei wurde am Sonntag eine mögliche Schussabgabe in Neuhausen am Rheinfall gemeldet. Während einer Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten eine Waffe gezogen haben.

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilt, wurde der Polizei eine Schussabgabe gemeldet. Dies soll sich am Samstag im Bereich der Finnenbahn an der Langriedstrasse ereignet haben.

Spaziergänger im Bereich der Finnenbahn und dem gegenüberliegenden Parkplatz an der Langrietstrasse in Neuhausen am Rheinfall beobachteten einen Streit. Kurz nach 14 Uhr beobachteten sie, wie einer der vier bei der Auseinandersetzung involvierter Männer eine Faustfeuerwaffe gezogen und einen Schuss abgegeben habe.

«Einer der anwesenden Männer fasste sich anschliessend ins Gesicht. Eine weitere Auskunftsperson beobachtete wenig später einen Mann mit einer Verletzung an der Nase im Bereich des Ereignisortes», heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.

Wie die Polizei weiter schreibt, wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Personen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Finnenbahn oder auf dem gegenüberliegenden Parkplatz an der Langrietstrasse in Neuhausen am Rheinfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den beteiligten Personen oder einer schwarzen Mercedes-Limousine machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 zu melden.